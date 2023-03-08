Шестерым администраторам каналов сообщено о подозрении, им грозит до 10 лет заключения.

Служба безопасности Украины заблокировала 26 Telegram-каналов, которые помогали военнообязанным избегать мобилизации.

Как сообщает СБУ, интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, которые проводят территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

Прежде всего они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов.

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"Для сбора сведений о локациях использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей. Из-за постоянного обновления информации деструктивные каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, которая превысила 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы", - говорится в сообщении.

Во время следственно-оперативных действий сотрудники установили личности всех организаторов преступной деятельности.

Среди них-двое владельцев SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий, а также банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

"Сейчас шести администраторам деструктивных Telegram-каналов планируется сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения", - добавили в СБУ.

Мобилизация в Украине - что стоит знать

В начале февраля украинский парламент продолжил на 90 дней действие военного положения и мобилизацию.

Накануне принятия решения правительство утвердило новый порядок бронирования военнообязанных работодателями. Сейчас есть 15 категорий украинцев, которые освобождены от мобилизации.

Кроме этого, мужчины в Украине должны были в определенный законодательством срок встать на воинский учет. За нарушение грозит административная и уголовная ответственность.

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