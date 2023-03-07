Всего с 24 февраля на зеленом участке границы были задержаны более 11 тысяч таких нарушителей.

Украинские пограничники за время действия военного положения, с 24 февраля 2022 года, уже задержали более 11 тысяч нарушителей пересечения государственной границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"На данный момент существенно не уменьшается количество нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу, в том числе и за пределами пунктов пропуска. На этом направлении больше всего мы их задерживаем на участках границы с Румынией и Молдовой. Всего с 24 февраля на зеленом участке границы были задержаны более 11 тысяч таких нарушителей. Еще 4 тыс. 100 нарушителей остановили в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или другим незаконным способом. Больше всего таких нарушений фиксировалось на границе с Венгрией и Польшей", - сказал Демченко.

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Он предостерег нарушителей не пытаться незаконно пересекать границу, потому что за это предусмотрена административная ответственность, а за отдельные действия еще и уголовная.

Пересечение границы в Украине: детали

В Верховной Раде предложили открыть границы для мужчин, но при определенных условиях. Разрешение на выезд могут получить не все. Среди тех, кому хотят дать возможность выезжать за границу, - студенты, спортсмены и другие граждане, которые не подлежат мобилизации.

23 января Зеленский подписал указ, согласно которому должностным лицам разрешен выезд за пределы Украины только в служебные командировки.