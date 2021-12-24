В столице женщина провалилась под лед / Скриншот
На озере Тельбин в Киеве спасли женщину, которая провалилась под лед во время катания на коньках.
Об этом сообщают в Главном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.
Инцидент произошел 24 декабря. В 15:23 спасателям сообщили, что на озере Тельбин тонет человек.
Прибывшие сотрудники 16-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью гидрокостюма приступили к спасению женщины, которая провалилась под лед во время катания на коньках.
На озере Тельбин спасли человека
Женщину доставили к берегу, где передали работникам бригады скорой медицинской помощи.
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