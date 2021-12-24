На озере Тельбин в Киеве спасли женщину, которая провалилась под лед во время катания на коньках.

Об этом сообщают в Главном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

Инцидент произошел 24 декабря. В 15:23 спасателям сообщили, что на озере Тельбин тонет человек.

Прибывшие сотрудники 16-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью гидрокостюма приступили к спасению женщины, которая провалилась под лед во время катания на коньках.

Женщину доставили к берегу, где передали работникам бригады скорой медицинской помощи.

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