К счастью, мужчине не удалось реализовать свой план.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который хотел поджечь иномарку сожителя бывшей жены.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"К полиции на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько минут назад неизвестный пытался поджечь его авто, которое находилось во дворе частного дома на улице Энтузиастов. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Днепропетровщине мужчина из-за ревности сжег машину бывшей (видео)По словам владельца машины, он увидел незнакомца, который бежал со двора. Заявитель подошел к машине и увидел букет цветов на капоте, а под автомобилем - канистру, которая дымила.

К счастью, мужчина оперативно среагировал, отогнав иномарку на безопасное расстояние и потушив пламя.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и уже через час задержали нарушителя.

Выяснилось, что к попытке поджога причастен бывший муж сожительницы заявителя. Из-за ревности он хотел сжечь иномарку. Следственно-оперативная группа изъяла на месте остатки пластиковой канистры и зажигалку. 31-летний правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога. Ревнивцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму мужчина во время ссоры поджег себя в микроавтобусе и погиб.

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