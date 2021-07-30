Им грозит до 15 суток административного ареста.

На двух правонарушителей общественного порядка во время массового мероприятия в центре Киева составлены административные протоколы.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников устроили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечания прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали.

Полицейские пресекли действия нарушителей, после чего для установления анкетных данных доставили их в Печерское управления полиции", - говорится в сообщении полиции.

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Согласно информации правоохранителей, злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За это им грозит до 15 суток административного ареста.

Схватки под ОП: что известно

30 июля под зданием Офиса президента, где должен был состояться ЛГБТ-рейв "Рейвах Прайд", произошли столкновения между полицией и представителями "Традиции и порядка".

Во время схватки было распылено очень много слезоточивого газа или содержимое перцового баллончика.

Некоторые противники акции во время схватки оказывались на земле. Они обвиняли правоохранителей в избиении их единомышленников.

По словам корреспондента УНИАН, акция ЛГБТ непосредственно напротив здания Офиса президента проходить не будет.

Автор: Инна Андалицкая