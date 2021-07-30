Проверка сообщения о подозрительном предмете возле места проведения акции завершена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

На пересечении улиц Банковой и Институтской собрались противники ЛГБТ-акции в формате рейва "Рейвах Прайд".

Как передает корреспондент УНИАН, на пересечении улиц находится значительное количество правоохранителей.

Они также размещаются и возле здания Национального банка Украины.

У части противников предстоящей акции лица закрыты масками, в том числе - медицинскими.

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Они периодически выкрикивают в сторону правоохранителей "позор". Некоторые противники рейва держат флаги с символикой организации "Традиция и порядок".

Само мероприятие должно состояться непосредственно у здания офиса президента. В месте, где сейчас находятся противники акции, стоит забор, за который правоохранители их не пускают.

Перед этим, как рассказали очевидцы событий, противников акции оттеснили с Банковой.

Правоохранители также сообщили корреспонденту УНИАН, что проверка сообщения о подозрительном предмете возле места проведения акции завершена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сегодня возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет, его проверяли взрывотехники. Вместе с тем, сообщений о заминировании не поступало.

Как известно, сегодня с 16:00 по 22:00 возле Офиса президента Украины запланировано проведение ЛГБТ-рейва, участники которого потребуют принятия законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", а также немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистические события, активисток и организации.

Автор: Таня Поляковская