Сегодня под Офисом президента запланирован ЛГБТ-прайд в формате рейва, подозрительную сумку заметили под стенами здания.

СМИ сообщили о том, что Офис президента Украины Владимира Зеленского "заминировали". Возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет, его проверяют взрывотехники, уточнила полиция Киева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Сообщений о минировании не поступало. Прямо у стен Офиса президента обнаружили подозрительный предмет - сумку. Сейчас взрывотехники проверяют", - отметили в пресс-службе.

Как известно, сегодня с 16: 00 по 22: 00 возле Офиса президента Украины запланировано проведение "Рейвах прайда", участники которого будут требовать принятия законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", а также немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистические события, активисток и организации.

Читайте такжеВ аэропорту "Херсон" задержали украинца, который помогал с призывом в армию РФОфис Президента Украины, неофициально известный как Банковая — постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий.

Новость дополняется...

Автор: Полина Кузенко