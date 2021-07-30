Участники мероприятия отметили необходимость поддержать законопроект №5488.

Сегодня под Офисом президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Вечеринка продлится до 22: 00.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен по правам человека Лариса Денисова.

По словам организаторов события, мероприятие должно объединить две темы: отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенности ЛГБТ-сообщества в Украине.

Участники мероприятия отметили необходимость поддержать законопроект №5488 и сказали, что цель мероприятия также заключается в том, чтобы продемонстрировать принятие этой инициативы.

Читайте такжеОфис Ассоциации ЛГБТ в Одессе обклеили гомофобными открыткамиХудожник Влад Шаст подчеркнул, что последние 2 года карантина повлияли на прекращение работы многих заведений, которые были местом притяжения и безопасной средой для представителей ЛГБТ-сообщества.

По его словам, они остались наедине с неприятием в обществе и чаще стали страдать от проявлений ненависти со стороны радикально настроенных элементов.

Денисова призвала украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. В то же время мэра Киева омбудсмен попросила осуществить контроль за соблюдением общественного порядка.

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Автор: Яна Ставская