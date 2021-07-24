Специалисты отобрали образцы почвы для проведения экспертиз.

Полиция Ривенской области открыла уголовное производство по факту загрязнения земель в поле вблизи села Колоденка, где были обнаружены лужи с розовой водой.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что о сливе вещества неизвестного происхождения в поле вблизи села Колоденка 23 июля сообщил полицейский офицер громады.

"Следственно-оперативная группа на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 метров квадратных. На месте происшествия также работали работники ГУ ГСЧС, экологическая и Госпотребслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз", - рассказали правоохранители.

Читайте такжеНа Крещатике вспыхнул пожар (видео)

Так, о факте загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, следователи отделения №1 Ривненского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

По результатам всех назначенных исследований будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации события.

В то же время, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 3 тыс. 400 грн) или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Розовые лужи в Ровенской области: что известно

22 июля на сельхозугодьях вблизи Ривне обнаружили лужи с розовой водой. Специалисты провели забор проб почвы, воздуха и самого вещества для анализов.

23 июля было сообщено, что специалисты установили происхождение луж с розовой водой на сельхозугодьях вблизи Ривне. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, розовая жидкость-это препарат " Префект". Он действует на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Препарат сертифицирован в Украине.

"Класс опасности препарата - третий из существующих пяти", - говорилось в сообщении.

Эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка, где был обнаружен разлив розовой жидкости, и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет. Исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы - 0,003 мг/м3 (ПДК - 0,5 мг/м3); диоксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК - 0,2 мг/м3); оксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК - 0,4 мг/м3).

Угрозы для людей нет, отметили в ГСЧС.

Ранее, 20 июля, на предприятии "Ривнеазот" из-за разгерметизации трубопровода произошел разовый выброс нитрозных газов. В ГСЧС заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

Автор: Таня Поляковская