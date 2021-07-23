Содержания опасных веществ в воздухе нет.

Специалисты установили происхождение луж с розовой водой на сельхозугодьях вблизи Ривне.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, розовая жидкость - это препарат "Префект". Он действует на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Препарат сертифицирован в Украине.

"Класс опасности препарата – третий из имеющихся пяти", - говорится в сообщении.

Эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка, где был обнаружен разлив розовой жидкости, и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет. Исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы – 0,003 мг/м3 (ПДК – 0,5 мг/м3); диоксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК – 0,2 мг/м3); оксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК – 0,4 мг/м3).

Угрозы для людей нет, отметили в ГСЧС.

Спасатели координируют процесс утилизации сельхозпроизводителем вещества.

Авария на "Ривнеазоте"

20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода.

В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

Автор: Инна Андалицкая