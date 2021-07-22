Специалисты также будут выяснять, почему о ЧП на "Ривнеазоте" сразу не сообщили экстренным службам.

На предприятие "Ривнеазот", где произошел выброс нитрозных газов, не допустили экологов. Теперь они готовят документы, чтобы все же провести там проверку.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сейчас специалисты выясняют, загрязнена ли почва на десятки километров вокруг завода. Результаты будут через несколько дней.

Внеплановые инспекции планируют и на других химзаводах Украины. Специалисты также будут выяснять, почему о чрезвычайной ситуации на "Ривнеазоте" не сообщили экстренные службы, а они узнали об этом через соцсети.

"Руководитель предприятия или ответственное лицо должны сразу сообщить об аварии. Фактически же наши службы узнали от средств массовой информации. Инспекторы выехали, а не были допущены к проверке. Это больше всего возмущает", - подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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Авария на «Ривнеазоте»

Как сообщал УНИАН, 20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительная причина аварии – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода.

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Автор: Дмитрий Захаров