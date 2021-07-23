Сейчас проводится забор проб почвы, воздуха и самой жидкости для проведения экспресс-анализов.

Вблизи города Ривне в поле обнаружили лужи с розовой водой.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области, подозрительные лужи в поле заметил 22 июля житель села Колоденка.

"Со слов главы местной ОТГ, было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится забор проб почвы, воздуха и самой жидкости для проведения экспресс-анализов.

Авария на «Ривнеазоте»

Как сообщал УНИАН, 20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода.

В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

В ГСЧС заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

Автор: Светлана Макринская