Мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка полиции.

В Киеве правоохранители проверили сообщения о заминировании моста Патона и еще нескольких объектов и не обнаружили опасных предметов. Однако оперативники установили и задержали мужчину, который сообщил о «заминировании».

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что утром правоохранители получили три сообщения о заминировании различных объектов в Печерском районе, в том числе и моста Патона. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.

Через час оперативники установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это уроженец Черниговщины 1993 года рождения. Полицейские задержали правонарушителя. Свой поступок он объяснить не смог, поскольку находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Киеве движение через мост Патона утром было ограничено в связи с анонимным сообщением о заминировании.

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Автор: Дмитрий Захаров