Это врачи из Запорожья, Черкасс и Днепропетровска.

Киберполиция выявила трех врачей, которые выдавали сертификаты о вакцинации не делая пациентам вакцинирование.

Об этом корреспонденту УНИАН в комментарии рассказал начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак.

Он сообщил, что сейчас продолжаются следственные действия, собирается доказательная база, и поэтому подозрения ни одному из них еще не предъявлены.

Гринчак рассказал, как именно киберполиция выявила этих злоумышленников: "К нам поступил сигнал о том, что врачи выдают сертификаты, не проводя вакцинацию, и получают за это деньги. После этого была задействована процедура контроля за совершением преступления, и их преступные действия были задокументированы". Он пояснил, что полицейские под видом пациентов, которые не хотят вакцинироваться, но хотят получить сертификат, пришли к таким врачам, и таким образом, были зафиксированы противоправные действия последних.

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Им инкриминируют ст. 362 и ст. 358 УКУ – несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование их.

Также Гринчак рассказал, что больше всего злоупотреблений в сфере выдачи фальшивых ковид-сертификатов и сертификатов о проведении ПЦР-тестов все же происходит без участия врачей. Он пояснил, что это когда мошенники печатают поддельные международные сертификаты о вакцинации или сертификаты о ПЦР-тестах. Соответственно, информация о вакцинации тех, кто приобрел эти фальшивки, отсутствует в системе регистрации вакцинированных лиц. Часто мошенники вообще обманывают своих клиентов, когда последние перечисляют им деньги, а клиенты не получают даже фальшивых сертификатов или результатов ПЦР-тестов.

"Сейчас в интернете, в частности в Фейсбуке, появилось много информации, что легко получить поддельный сертификат или ПЦР-тест. 94% ресурсов, которые предлагают поддельные сертификаты и ПЦР-тесты, являются фейковыми, которые созданы мошенниками. Уже зарегистрировано 486 уголовных производств, предъявлено 85 подозрений мошенникам, заблокирован 53 ресурсы, где предлагались мошеннические услуги, установлено 1750 граждан, которые воспользовались услугами мошенников", - отметил начальник департамента киберполиции. Он добавил, что граждан, которые купили поддельные сертификаты и ПЦР-тесты, также будут привлечены к ответственности за использование поддельных документов.

По словам Гринчака, поддельные сертификаты преступники продают по цене от 2000 до 15000 грн, а поддельный ПЦР-тест – от 200 до 700 грн. Преимущественно покупают поддельные документы, чтобы устроиться на работу, посещать заведения, попасть за границу. За использование таких документов их покупатели рискуют получить наказание от 850 грн штрафа до 8 лет тюрьмы в зависимости от квалификации правонарушения.

Ранее, как писал УНИАН, Министерство здравоохранения инициирует усиление ответственности за куплю-продажу фальшивых справок о вакцинации.

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Автор: Дмитрий Хилюк