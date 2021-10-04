Ежемесячно доход злоумышленников составлял 400 тыс. грн.

На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила двух местных жителей в фальсификации ПЦР-тестов и "международного свидетельства о вакцинации" от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, преступную схему организовали двое местных жителей еще в июне 2021 года.

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"Они предлагали "клиентам" одного из черниговских туристических агентств изготовление подделок. Люди, которые планировали выехать на отдых за границу, обращались к ним за "справкой" об отрицательном тесте на COVID, не сдавая никаких анализов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одной справки составляла 400-500 гривен, а свидетельство о вакцинации – 1500 гривен. Ежемесячно злоумышленники в среднем изготавливали по 350 "тестов" и 150 "международных свидетельств".

Во время обысков в помещениях фигурантов производства найдены подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Ранее, как писал УНИАН, в Украине объявили первые приговоры за подделку COVID-сертификатов.

Ранее в МВД объяснили, как планируют проверять COVID-сертификаты украинцев. Для этого разработали программное обеспечение для считывания QR-кодов.

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Автор: Светлана Макринская