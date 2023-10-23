Когда иномарка проезжала село Спартак в Донецкой области, рядом с ней произошел взрыв – сработал неустановленный боеприпас.

Мужчина "путешествовал" с матерью, но сбился с дороги, и попал в "горячую точку" возле Авдеевки. По данным Baza, это произошло в конце прошлой недели, когда потерпевший направлялся из временно оккупированного Крыма в Луганск, захваченный РФ в 2014 году.

"40-летний житель Севастополя, вместе со своей 65-летней мамой выехал из Севастополя в Луганск в ночь на 20 октября. Около полудня они на своем Chevrolet Aveo уже были в районе Донецка. Однако, дальше мужчина сбился с пути и навигатор их вывел на трассу "Донецк - Авдеевка", находящуюся практически на линии соприкосновения", — сообщает ресурс.

Когда иномарка проезжала село Спартак в Донецкой области, рядом с ней произошел взрыв – сработал неустановленный боеприпас. В результате случившегося водитель погиб, а его мать практически не пострадала.

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Судя по всему, мужчина заблудился из-за того, что навигатор дал сбой.

Ситуация в Авдеевке - подробности

Город Авдеевка (Донецкая область) расположен в 13 км к северу от Донецка, в верховье реки Скотовата бассейна Северского Донца.

Захватчики перебрасывают под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом. Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но ЗСУ держат оборону, нанося противнику значительные потери. Враг хочет любой ценой захватить этот населенный пункт. Также стало известно, что в районе Авдеевки оккупанты применяют тактику кротов – прорывают тоннели к позициям Сил обороны Украины. По мнению экспертов, это делается для того, чтобы незаметно подобраться поближе к подразделениям ЗСУ и нанести удар по окопам.

В Одессе из-за взрыва в офисе торговой сети "Копейка" ранены два человека. Установлено, что взорвался боеприпас, который в качестве сувенира принес в офис один из сотрудников. По данным полиции, работники сети, которые находились в офисе, получили рваные раны рук и ног, их госпитализировали.

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