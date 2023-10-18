Правоохранители устанавливают происхождение взрывного предмета.

В Одессе из-за взрыва в известной торговой сети ранены два человека.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло в офисе одной из торговых сетей. Предварительно установлено, что взорвался использованный боеприпас, который в качестве сувенира принес в офис один из сотрудников.

"Двое работников, находившихся при взрыве в помещении, со взрывными и рваными ранами конечностей госпитализированы", - рассказали в полиции.

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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и т.п."). Устанавливаются полные обстоятельства происшествия и происхождение взрывного предмета. Продолжается следствие.

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть очень внимательными и осторожными, не подвергать себя и окружающих опасности.

"Ни в коем случае не приближайтесь и не касайтесь подозрительных предметов и тех, которые внешне похожи на боевые припасы, снаряды, мины и тому подобное. В настоящее время, когда в нашей стране продолжаются боевые действия, этот вопрос очень актуален. В случае, если вы обнаружили такие предметы, безотлагательно сообщите об этом в ближайшее подразделение полиции, или позвоните по спецлинии "102", - отмечают в главке.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что взрыв произошел в офисе сети "Копейка" на Киевском шоссе. Якобы, пострадавшие - сотрудник сети и исполнительный директор - решили разобрать "сувенир с фронта".

Инциденты в Одессе

В конце июля в Одессе в Доме профсоюзов, который находится на Куликовом поле, произошел взрыв. В частности, по данным полиции, по причине неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего там подвальное помещение. Реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени. По некоторым данным, боеприпас массажисту подарил именно клиент, который сам пострадал при взрыве.

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