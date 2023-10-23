Войска РФ воюют, как в 1941 году, отметил эксперт.

Российские войска начали применять новую тактику с целью окружить Авдеевку в Донецкой области. Речь идет о "тактике кротов", рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, россияне воюют, как в 1941 году: "Пытаются забрасывать наши позиции телами. Волны атак - с бронетехникой, без бронетехники - не прекращаются 24/7".

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери… Видимо, стоит политическая задача - любой ценой взять Авдеевку, сколько бы людей ни полегло, сколько бы техники не потеряли. А мы сделаем так, чтобы они ее не взяли, - заявил он. - В районе Авдеевки оккупанты начали применять тактику кротов, они роют тоннели к нашим позициям, чтобы тайно подобраться поближе и выскочить из этого тоннеля перед нашими окопами".

Также эксперт сообщил, что было зафиксировано применение оккупантами роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением: "Это платформы, подвозящие боекомплект, воду и продовольствие на передний край. Также в их задачу входит эвакуация раненых. У нас только опытные образцы, пытаемся гонять их по полигону, в отдельных подразделениях проводим испытания, а у них (у россиян) это поступило в войска".

Война в Украине - ситуация вокруг Авдеевки

Как сообщалось в отчете Института изучения войны, российские оккупанты перебрасывают под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом. Отмечалось, что 22 октября существенных изменений на фронте на Авдеевском направлении не произошло.

Ранее представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов подтвердил, что оборона Авдеевки имеет большое значение с точки зрения блокирования попыток РФ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

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