На статичной линии фронта с большим количеством личного состава и укрепрайонами с обеих сторон трудно вести маневренную войну.

Российские оккупанты перебрасывают под Авдеевку Донецкой области новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, по словам российских военкоров, 22 октября существенных изменений на фронте на Авдеевском направлении не произошло. Вероятно, захватчики снова остановятся после неудачного крупного наступления, которое понес большие потери.

Также отмечается, что ВСУ "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 км юго-западнее Донецка) и вытеснили силы противника с позиций в этом районе. В то же время другой "военкор" утверждает о ложности заявлений относительно продвижения украинцев вблизи Песков и Опытного (4 км к югу от Авдеевки).

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Другой российский источник, который якобы служит в районе Авдеевки, заявил, что Силы обороны не проводили контрударов на его неопределенном участке фронта.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 21 октября, оккупанты недавно незначительно продвинулись на юго-восток от Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки). По словам россиян, их войска не полностью расчистили территорию Авдеевского породного отвала и эта территория сейчас является спорной "серой" зоной.

Блогер, связанный с Кремлем, заявляет о трудностях, которые могут способствовать "позиционному тупику" наступательных операций РФ на Авдеевском направлении. В частности, на статичной линии фронта с большим количеством личного состава и укрепрайонами с обеих сторон трудно вести маневренную войну. При этом украинские беспилотники и другое высокоточное оружие сделали бронетехнику все более уязвимой и усложнили наземные атаки. Тогда как захватчики испытывают трудности с преодолением украинских минных полей вблизи Авдеевки и не могут полностью уничтожить материально-техническую базу ВСУ, позволяя украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав в критические районы.

Российские источники ранее указывали, что украинские оборонительные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения вокруг Авдеевки. С похожими вызовами ВСУ столкнулись в первые недели контрнаступления. Однако пока не понятно, смогут ли россияне адаптироваться к этим условиям, как это сделали украинские силы после первых неудач в июне 2023 года.

Украинские источники добавляют, что враг продолжает перебрасывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных усилий, несмотря на значительные потери.

Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что противник перебрасывает личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для компенсации потерь личного состава.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец добавил, что военное командование РФ недавно перебросило несколько российских полков в составе мобилизованных на это направление. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия не планирует прекращать операции на этом направлении. По его словам, российские военные также перебросили части 57-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Западного военного округа в район Спартак-Яковка-Минерале-Каштановое (4 км к югу - 5 км к юго-востоку от Авдеевки).

Война в Украине - ситуация возле Авдеевки

За прошедшие сутки на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. ВСУ отбили около 20 атак врага.

В украинской разведке подтвердили, что оборона Авдеевки имеет большое значение с точки зрения защиты украинских территорий.

Активизация российских оккупационных войск на Авдеевском направлении связана с тем, что российский диктатор Владимир Путин приказал захватить всю Донецкую область до 31 декабря 2023 года.

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