Депутат готовился к теракту заранее - приобрел гранаты за несколько месяцев до инцидента.

На Закарпатье правоохранители завершили следствие в отношении депутата, который обвиняется в совершении теракта на сессии Керецковского сельского совета в декабре 2023 года, что привело к гибели и ранению людей.

Как сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры, обвинительное заключение в отношении депутата направлено в суд.

По данным следствия, 15 декабря 2023 года в с. Керецки Хустского района во время заседания сессии сельсовета обвиняемый бросил на пол в зале три гранаты, которые сразу сдетонировали.

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"В тот день депутаты избирали секретаря сельского совета, рассматривали финансовые вопросы - бюджет на следующий год и условия оплаты труда председателя сельсовета. Именно с целью влияния на принятие этих решений мужчина и прибегнул к совершению теракта", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, к этому он готовился заранее - поиском гранат занимался за несколько месяцев до того и приобрел их у неустановленного лица. Речь идет о двух осколочных наступательных гранатах РГД-5 и ручной осколочной оборонительной гранате Ф-1. Их в течение определенного времени мужчина хранил по месту своего проживания в с. Кушница.

От подрыва гранат пострадали более 20 человек, два человека погибли. Это - депутаты сельсовета. Один человек умер на следующий день после инцидента, другой - через месяц. К их гибели привели множественные осколочные ранения, полученные в результате взрыва гранат.

В прокуратуре добавили, что также в результате теракта был нанесен имущественный ущерб Керецковскому сельскому совету. Эксперты подсчитали, что убытки составили 78 тысяч гривен. Для возмещения этих средств сельсовет уже заявил к обвиняемому гражданский иск.

Обвиняемый сейчас находится под стражей. Максимальное наказание, которое грозит ему за содеянное - пожизненное заключение.

Теракт в сельсовете на Закарпатье - что известно

15 декабря 2023 года в селе Керецки Хустского района Закарпатской области во время заседания сессии депутат сельсовета Сергей Батрин бросил на пол в зале три гранаты. В результате подрыва два человека погибли, более 20 - пострадали.

По данным правоохранителей, Батрин пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого. Ненадолго покинув помещение проведения сессии, он вернулся в сессионный зал, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол.

По месту жительства фигуранта обнаружили "предсмертную записку".

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