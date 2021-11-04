Мальчик возле дачи нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку, поделились в полиции.

На Харьковщине в результате взрыва пиротехнического устройства 13-летнему мальчику оторвало фалангу пальца руки.

По информации Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии, которое случилось, на территории дачного кооператива Малиновской ОТГ возле села Коробочкино Чугуевского района, поступило 3 ноября в 14:25.

На месте полицейские установили, что компания из пяти парней в возрасте от 9 до 14 лет из села Коробочкино выехали на поля собирать остатки капусты.

Читайте такжеНа Харьковщине произошел масштабный пожар: огонь уничтожил школьный спортзал (фото)"На территории дачного домовладения один из мальчиков нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку. В результате произошел взрыв, от которого 13-летний ребенок получил телесные повреждения. Товарищи парня вызвали полицию и скорую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Подростку оторвало фалангу пальца руки, его доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что возле села Рай-Еленовка Холодногорского района Харьковской области рано утром 28 октября на автозаправочной станции прогремел мощный взрыв. В результате взрыва никто не пострадал.

Автор: Светлана Макринская