В городе Кременчуг Полтавской области полиция открыла уголовное производство по факту травмирования петардой 10-летней девочки.
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Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Согласно сообщению, в отделение №1 Кременчугского отдела полиции поступила информация от медиков местной детской больницы о госпитализации 10-летней девочки. По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил травму в виде ампутации дистальной фаланги 3-го и 4-го пальца, а также рваную рану 1-го пальца левой кисти.
«По предварительной версии следствия, ребенок принес из дома петарду и пыталась ее поджечь во дворе многоэтажки. В результате взрыва пиротехнического изделия девочка получила телесные повреждения и доставлена в детское медицинское учреждение Кременчуга», - говорится в сообщении.
По факту травмирования ребенка следователем полиции открыто производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.
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