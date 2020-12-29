В результате взрыва петарды ребенок потерял ногтевые фаланги двух пальцев руки.

В городе Кременчуг Полтавской области полиция открыла уголовное производство по факту травмирования петардой 10-летней девочки.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Согласно сообщению, в отделение №1 Кременчугского отдела полиции поступила информация от медиков местной детской больницы о госпитализации 10-летней девочки. По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил травму в виде ампутации дистальной фаланги 3-го и 4-го пальца, а также рваную рану 1-го пальца левой кисти.

«По предварительной версии следствия, ребенок принес из дома петарду и пыталась ее поджечь во дворе многоэтажки. В результате взрыва пиротехнического изделия девочка получила телесные повреждения и доставлена в детское медицинское учреждение Кременчуга», - говорится в сообщении.

По факту травмирования ребенка следователем полиции открыто производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская