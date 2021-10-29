Обошлось без пострадавших.

В сети показали на видео момент мощного взрыва на автозаправочной станции на трассе Киев-Харьков, который произошел вчера утром.

Запись опубликовали местные Телеграм-каналы.

Как сообщал УНИАН, ранним утром 28 октября в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС региона, инцидент произошел возле села Рай-Еленовка Холодногорского района. На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Он спровоцировал пожар, огонь перекинулся на два грузовых автомобиля. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в соцсетях сообщили о мощном взрыве под Киевом и показали видео.

Также сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада. ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации произошел взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не было.

Автор: Юрий Годован