Пострадавшего с сильным переохлаждением и порезанными об лед руками доставили в больницу.

Под Николаевом 43-летний мужчина провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться, в ледяной воде он провел около 40 минут.

Случайные прохожие, которые увидели его, не рискнули самостоятельно идти на помощь, так как расстояние до берега было более 300 метров, сообщается в сюжете ТСН.

На помощь мужчине пришли спасатели, которые с надувной лодкой приблизились к нему и вытащили на берег. У пострадавшего было сильное переохлаждение и порезанные ладони, сейчас он находится в больнице.

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Выяснилось, что мужчина утром вышел из дома навеселе и решил прогуляться по реке Ингул.

"Сейчас у нас температура воздуха +1, поэтому лед очень хрупкий. Не выходите на лед! Берегите свое здоровье!", - призвал начальник аварийно-спасательного отряда спецназначения Евгений Ищенко.

Как сообщал УНИАН, в городе Днепр на одноименной реке водолазы-спасатели вытащили из воды тело утонувшего подростка, который накануне провалился под лед.

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