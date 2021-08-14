К самоубийству мужчину могли подтолкнуть проблемы в семье.

В Днепропетровской области в лесополосе вблизи Кривого Рога обнаружили повешенным молодого человека.

Как сообщает сайт "Первый городской", парня обнаружила собственная мать. Это произошло в районе села Запорожское Софиевского района.

"Примерно в 18:50 в одной из лесополос возле села Запорожское Софиевского района обнаружили тело 27-летнего мёртвого мужчины. Предварительно, он мог повеситься. В машине покойного нашли предсмертную записку со словом "простите", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, перед смертью парень побывал у своей жены, с которой не живет вместе. Планировал навестить детей, но ему это запретила делать теща, которую он встретил. Также она заявила, что у ее дочери появился новый мужчина.

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Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители, информация уточняется.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге супруги-пенсионеры написали прощальную записку и выбросилось из окна. 84-летний мужчина работал в одной из школ района Ингулец учителем, а его 83-летняя жена была врачом.

Автор: Юрий Годован