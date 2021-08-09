Тела погибших обнаружила соседка.

В Кривом Роге супружеская пара пенсионеров покончила с собой. Ранее в этом же городе в результате взрыва гранаты пострадал 61-летний мужчина - участник АТО на Донбассе.

О самоубийстве 84-летнего мужчины и его 83-летней жены пишет "Первый городской" со ссылкой на Криворожское районное управление полиции. Трагедия произошла утром в воскресенье на улице Неделина, 32. Супруги выпрыгнули из окна четвертого этажа.

На месте инцидента была найдена прощальная записка в которой погибшие просили никого не винить в их смерти. Их тела обнаружила соседка.

Как пишут в соцсетях, мужчина работал в одной из школ района Ингулец учителем, а его жена была врачом. Правоохранители начали по факту инцидента расследование по ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство". Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза, на которую направили тела.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве парень подорвал себя на территории недостроенной психбольницы. Он сделал это во время прогулки с девушкой в тот момент, когда она вышла из здания. Расследованием взрыва и смерти занимаются правоохранители, начато уголовное дело.

Автор: Юрий Годован