Прибыв по указанному адресу спасатели выяснили, что дети потерпевшей сделали это непреднамеренно.

В Кривом Роге спасатели сняли наручники с женщины, которую собственные дети пристегнули к перилам.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

9-го августа в 18:46 к спасателям обратились обеспокоенные граждане. Они рассказали, что на улице Панаса Мирного дети, играя самодельными наручниками, пристегнули свою мать к металлической конструкции. А когда пытались освободить мать, то не смогли открыть наручники.

Прибыв по указанному адресу спасатели выяснили, что дети потерпевшей сделали это непреднамеренно.

С помощью шанцевого инструмента и шпильки спасатели открыли наручники и освободили женщину 1982 года рождения. Госпитализация в медицинское учреждение не понадобилась.

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Автор: Денис Прядко