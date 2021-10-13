Авария на Закарпатье случилась во вторник вечером, отметили спасатели.

Возле села Майдан Хустского района Закарпатской области иномарка, в которой ехали супруги с тремя детьми, "вылетела" с дороги в кювет, на месте погиб мальчик 2009 года рождения.

Смертельное ДТП на Закарпатье случилась во вторник вечером, 12 октября, на трассе "Долина – Хуст", говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

"...Водитель автомобиля "Audi A4" двигался со стороны с. Верхний Быстрый в сторону Майдана, когда не справился с управлением и слетел в кювет", – сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в результате ДТП травмировались и попали в больницу дети 2019 и 2011 годов рождения. Муж и жена также получили различные травмы.

Читайте такжеВ Харькове пьяный водитель въехал в подъезд многоэтажки и скрылся (фото, видео)Ранее стало известно, что 12 октября в Днепропетровской области случилась смертельная авария – недалеко от поселка Привольное Никопольского района легковой автомобиль "Skoda Octavia", в котором ехали четыре человека, столкнулся с деревом.

После удара один из пассажиров "вылетел" на обочину, а двое других и водитель были заблокированы в авто.

Спасатели освободили "заложников". Водитель к тому времени уже был мертв.

Автор: Екатерина Присяжнюк