Мошеннице грозит три года тюрьмы за преступление против пострадавших от войны.

На Киевщине правоохранители поймали мошенницу, которая выманивала деньги у родственников пленных, обещая посодействовать в освобождении людей из России. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что жительница Киевской области, 1988 года рождения, рассказывала знакомым о том, что якобы занимается обменом военнопленных. Когда к ней обратилась женщина, чьи родные как раз находятся в плену, злоумышленница вызвалась "помочь", но потребовала за свои "услуги" почти 150 тысяч гривен.

Получив деньги, мошенница исчезла. Тогда потерпевшая вынуждена была обратиться в полицию с сообщением о том, что ее обманули.

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Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу. В ее доме провели обыск, во время которого были найдены доказательства мошеннической деятельности, в частности несколько паспортов граждан Украины и их медицинские документы.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Одесской области задержали чиновника одной из районных администраций, который требовал деньги у жены раненого военнослужащего. За "вознаграждение" взяточник обещал посодействовать в том, чтобы бойца перевели на "тихое" направление в тылу.

Также мы рассказывали об очередном "бизнесмене", который скрыто переправлял из России в Украину поддельные лекарства для онкобольных. Чтобы нелегально "импортировать" фальсификат, дельцы прятали его в замаскированных технологических полостях собственных авто и пересекали госграницу с территории третьих стран.

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