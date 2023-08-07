Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Сегодня из российского плена удалось вернуть домой еще 22 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему - 23.

"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава", - отметил он.

По словам Ермака, речь идет о военных, которые участвовали в боях на разных направлениях.

Он уточнил, что среди освобожденных есть раненые. Руководитель ОП также отметил, что все освобожденные из российского плена защитники пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков.

Как уточнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека, это 48-й обмен, который удалось провести. По его словам, всего домой удалось вернуть 2 тыс. 598 украинцев.

Украина провела последний обмен пленными с РФ почти месяц назад

Как известно, первое освобождение украинских военных произошло 24 марта 2022 года.

Впоследствии между Украиной и Россией произошло еще с десяток обменов, во время которых домой удалось вернуть как военнослужащих, так и незаконно захваченных в плен гражданских украинцев.

Последний обмен состоялся 6 июля, когда из вражеского плена удалось освободить сразу 45 украинских защитников.

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