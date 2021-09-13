Пользователи высказывают предположение, что женщина могла покончить с собой, потому что попала под сокращение.

В городе Марганец Днепропетровской области Украины погибла врач. Женщина выпала из окна в больнице.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Город Марганец".

В комментариях к публикации пользователи выражают соболезнования по поводу трагедии. Некоторые комментаторы высказывают предположение, что женщина могла совершить самоубийство, поскольку якобы попала под сокращение. В связи с этим требуют официального комментария от больницы.

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Ранее сообщалось, что в Днепре произошла трагедия - женщина решила совершить самоубийство и убить своего маленького сына. 39-летняя мать сделала себе и ребенку смертельный укол. Мальчик умер, а сама она выжила.

Женщина находится в реанимации 4 городской больницы. Согласно результатам анализов химического состава препарата, она вколола себе снотворное. По данным СМИ, она использовала рецептурные лекарства.

Медики считают, что она выживет. Она даже отвечает на простые вопросы.

Автор: Дмитрий Захаров