В городе Марганец Днепропетровской области Украины погибла врач. Женщина выпала из окна в больнице.
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Город Марганец".
В комментариях к публикации пользователи выражают соболезнования по поводу трагедии. Некоторые комментаторы высказывают предположение, что женщина могла совершить самоубийство, поскольку якобы попала под сокращение. В связи с этим требуют официального комментария от больницы.
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Ранее сообщалось, что в Днепре произошла трагедия - женщина решила совершить самоубийство и убить своего маленького сына. 39-летняя мать сделала себе и ребенку смертельный укол. Мальчик умер, а сама она выжила.
Женщина находится в реанимации 4 городской больницы. Согласно результатам анализов химического состава препарата, она вколола себе снотворное. По данным СМИ, она использовала рецептурные лекарства.
Медики считают, что она выживет. Она даже отвечает на простые вопросы.