Женщина, по прогнозам медиков, скорее всего выживет

Медики предварительно выяснили, что вколола себе и маленькому сыну горе-мать в Днепре. По их данным, это могло быть снотворное.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина находится в реанимации 4 городской больницы. Согласно результатам анализов химического состава препарата, она уколола себе снотворное. По данным СМИ, она использовала рецептурное лекарство.

Медики считают, что она выживет. Она даже отвечает на простые вопросы.

Читайте такжеУпала в обморок прямо на сцене лагеря: раскрыты подробности смерти девочки на Херсонщине"Сейчас состояние больной с несколькими положительными динамиками. Она доступна к элементарному контакту - на простые вопросы отвечает да или нет", - рассказал заведующий центром по лечению острых отравлений КНП "Городская клиническая больница №4".

Уколола ли горе-мать малышу этот же препарат, станет известно после завершения всех экспертиз. Женщине грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Маленького Никиту должны похоронить сегодня, 10 сентября.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре произошла трагедия - женщина решила совершить самоубийство и убить своего маленького сына. 39-летняя мать сделала себе и ребенку смертельный укол. Мальчик умер, а сама она выжила.

Автор: Анастасия Горбачева