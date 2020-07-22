В СБУ объяснили, почему к месту освобождения заложников в Луцке подогнали БТР

В СБУ прокомментировали операцию по освобождению заложников в Луцке.

Начальник управления Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков рассказал, почему на место освобождения заложников в Луцке приехал БТР.

Видео, опубликованное в интернете, было ограничено только автобусом и террористом, отметил он во время брифинга. Об этом сообщает ТСН.

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"Вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. У нас были подозрения, что в автобусе остался взрывное устройство. Он оставил, согласно нашим договоренностям, сумку со взрывным устройством. Мы должны убедиться, что у него нет дистанционного устройства управления этим устройством.Потому что заложники оставались в автобусе", - рассказал Данюков.

Он также сообщил, что специалисты сканировали местность приборами обнаружения опасности для заложников.

На вопрос, почему на место происшествия приехала спецтехника, он ответил: "Надо было перекрыть автобус от посягательств с другой стороны. Мы не знали, есть ли сообщники на Майдане. Велись розыскные мероприятия по выявлению сообщников и некоторые были задержаны. Это уже тактика действий во время спецопераций. Методы работы не всегда разрешено раскрывать", рассказал глава СБУ Волыни.

Как сообщал УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 21 июля все заложники из автобуса, захваченного утром в центре Луцка, были освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

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