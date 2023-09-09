Мужчины заспорили, кто кого должен был пропустить на дороге. Ситуация приобрела особо уничижительный характер, когда выяснилось, что один из них - военный.

Во Львове двое мужчин переругались на дороге в рамках спора, кто кого должен был пропустить на дороге.

Ситуация приобрела особо уничижительный характер, когда выяснилось, что один из них, вероятно, военный. Ему прилетело обвинение, что он "ху**во" воевал, раз не знает правил дорожного движения. Видео ссоры 8 сентября опубликовал журналист Константин Андриюк в Telegram.

"Ты, что военный? Х**во тебя учили... Х***во ты воевал", - говорит мужчина в лицо оппоненту.

Также он обвинил военного в отсутствии чести. "Нужно иметь честь на**й, пропустить бл**ь, человек перестроился... Одна машина помешает бл**ь?", - подчеркнул он.

В Броварах женщина пожелала военным смерти

Напомним, в июне оскорблением в сторону военных отметилась продавщица из города Бровары (Киевская область). Ей сделали замечания на местном базаре за русскоязычные ценники на товарах. Вслед понеслось эмоциональное пожелание, чтобы военные "подорвались на минах".

Этот инцидент возмутил украинцев, вскоре владелица торговой точки извинилась за свои слова.

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