Женщине пришлось извиняться на камеру за сказанные на эмоциях слова.

В Броварах под Киевом владелица торговой точки на базаре извинилась перед ВСУ после того, как оскорбила военных во время спора из-за языка. Соответствующее видео появилось в сети.

Как становится понятно из контекста разговора между автором видео и продавщицей, некоторое время назад женщина поссорилась с военными, которые сделали ей замечание из-за русскоязычных ценников на товарах.

В частности во время спора продавщица заявила, что якобы не все русские слова имеют аналог в украинском языке, и назвала "давлением на русский язык" просьбу сделать украиноязычные ценники. Но на этом женщина не остановилась и на эмоциях пожелала военным "подорваться на минах".

Позже за сказанные слова женщину заставили извиняться на камеру. На видео хорошо видно, что извинения были озвучены под давлением.

"Хорошо, я извиняюсь перед ВСУ... Да, это было сказано не уместно. Я принимаю свою ошибку, что я так сказала. Это был нервный срыв. Я сказала, чтобы ребята подорвались на минах, которые так обращаются с нормальными мирными людьми. Которые, по форме, себе позволяют делать недостойные вещи", – сказала предпринимательница.

В частности "недостойными вещами "она считает ситуацию, когда военные приходят и "издеваются над людьми за этот русский язык".

"Это просто издевательство. Почему наши люди, украинцы, всегда говорят, что у нас никто не трогает тех, кто разговаривает на русском языке, а тут приходят и говорят "Измените все на украинском"? У нас свобода слова в стране!" - возмущается женщина и добавляет, что на фронте много русскоязычных защитников Украины, а кое-кто вообще приехал из РФ, чтобы воевать на нашей стороне.

Напоследок женщина еще раз извинилась именно за "пожелание" военным "подорваться на минах".

Языковые скандалы в Украине

Тема использования русского языка в публичном пространстве остается очень острой для Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ. Периодически вокруг этой темы вспыхивают скандалы.

Так, в апреле все в тех же Броварах продавцы в магазине одежды отказались обслуживать клиентку на украинском языке, несмотря на требование закона. Свое нежелание сотрудники мотивировали тем, что они русскоязычные. Полицейским, прибывшим на вызов, пришлось разбираться в "конфликте".

В начале июля работник магазина в Деснянском районе Киева отказался перейти на украинский язык в разговоре с клиентом и заявил, что "Киев – это русскоязычный город". Уже на следующий день мужчина внезапно и без объяснений написал заявление на увольнение и скрылся, не дождавшись приезда полиции.

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