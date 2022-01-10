Задержанный законным способом не мог попасть за границу.

В горах Закарпатья пограничники задержали 41-летнего харьковчанина, который хотел незаконно попасть в Польшу (входит в состав Евросоюза).

Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, задержали нарушителя вчера вечером вблизи села Верховина Быстрая Ужгородского района.

Так, во время проверки местности военнослужащие заметили, как в сторону госграницы движется неизвестный с туристическим снаряжением. "Путешественника" задержали в административном порядке и доставили в пограничный отдел с целью установления обстоятельств правонарушения и составления документов по делу.

Как выяснилось, мужчина прибыл во Львовскую область из Харькова разными видами транспорта, а из Волосянки шел на Закарпатье пешком по навигатору в мобильном приложении.

Читайте такжеУнюхала служебная собака: на границе с Польшей поймали двух украинцев с наркотикамиПравонарушитель признался, что он временно ограничен в праве выезда за границу, поскольку он не выполнял решение суда по уплате алиментов. Поэтому он проложил себе маршрут через пограничную Лубню в направлении Польши и даже купил онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне до города Санок. Там он надеялся устроиться на работу.

В действиях задержанного усматривают признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело будет рассматривать суд.

В начале ноября 2021 года стало известно, что в Одесской области задержали супругов-нелегалов, которые пересекли госграницу с Молдовой вплавь рекой Днестр.

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