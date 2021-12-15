Иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби.

В аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину россиянина, который пытался выдать себя за агента спецслужб.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби.

На пограничном контроле он предоставил паспорт на имя 45-летнего гражданина РФ, однако уверял пограничников, что это паспорт прикрытия. Цель визита в Украину назвать не мог, как и предоставить контакты людей, к которым направлялся.

Читайте такжеВ "Борисполе" в чемоданах среди одежды обнаружили украшения из золота и бриллиантов (фото, видео)"Видимо, почувствовал, что разговор с пограничницей идет не совсем гладко. Поэтому решил выложить"все как есть". Мужчина признался: за его плечами несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал свою заслуженную и обещанную награду – медаль "героя России". И его обманули", — говорится в сообщении.

По словам мужчины, на него якобы начали совершать атаки, поэтому он решил просить помощи у украинских спецслужб и якобы для этого и прибыл в Украину.

"Еще он признался, что испытывал на себе различные "порошки", которые завозили в РФ для тамошних спецагентов... Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Для них достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее. Поэтому вернулся без пяти минут "Герой России" обратным рейсом в Абу-Даби", — сообщили пограничники.

Напомним, в Полтавской области 18-летняя девушка имитировала собственно похищения и требовала у родителей деньги. Полученные средства она хотела потратить на переезд в Россию.

Позже девушка пояснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и уехать в город Ставрополь. Там ее вроде бы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась в одной из социальных сетей.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Антонина Доломанжи