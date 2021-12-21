Для передачи информации он планировал выезд в РФ под видом посещения родственников.

На Днепропетровщине бывший военнослужащий пытался передать спецслужбам РФ секретные данные по системе управления противовоздушной обороной Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"В Днепропетровской области разоблачен бывший чиновник одного из подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений. Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировал выезд в РФ под видом посещения родственников", - говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы об организации системы управления войсками Противовоздушной обороны Украины.

"Установлено, что этот бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения из-за противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения. Полученные секретные материалы хранил по месту своего жительства", - рассказали в спецслужбе.

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Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили флеш-носители с тайной военной информацией, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений.

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