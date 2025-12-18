Россия может оспаривать в международных судах решения об использовании своих замороженных активов.

Судебные иски не смогут заблокировать использование замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного кредита, но опрошенные Reuters юристы отмечают, что сложно прогнозировать результат таких судебных процессов.

Издание напоминает, что Центральный банк России подал иск в суд в Москве, требуя от главного хранителя российских активов в Европе - депозитария Euroclear - компенсацию в размере 230 миллиардов долларов.

"Если Центральный банк выиграет, он может потребовать взыскания с активов Euroclear в других юрисдикциях, особенно тех, которые Россия считает дружественными", - отмечает издание.

Видео дня

Журналисты добавляют, что Россия может подать иск в Европейский суд справедливости, напоминая, что тот в 2021 году, рассмотрев иск Венесуэлы, постановил, что третья страна может законно обжаловать санкции.

Reuters добавляет, что Россия также может попытаться побороться за свои активы в судах, воспользовавшись инвестиционным договором между Бельгией и Советским Союзом, подписанным в 1989 году.

"Центральный банк России, даже как государственное учреждение, может считаться инвестором в соответствии с формулировкой договора", - объясняют журналисты юридические основания обращения в суд, добавляя, что дело в таком случае может быть передано в арбитражный суд в Стокгольме или в ООН.

Журналисты добавляют, что оспорить использование российских активов для финансирования репарационного кредита могут также Бельгия и Euroclear. Они могут подать жалобы в бельгийский суд или непосредственно в Европейский суд справедливости.

Издание напоминает, что Бельгия выступает против использования замороженных активов РФ для предоставления репарационного кредита Украине. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер опасается, что страна "погрузится в судебную волокиту".

Юридические эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что Европейская комиссия сейчас рассматривает беспрецедентные меры для финансирования Киева, из-за чего трудно прогнозировать результаты потенциальных судебных процессов. Впрочем, по мнению экспертов, Бельгия или Euroclear будут иметь более весомые аргументы против репарационного кредита, чем Россия.

Reuters пишет, что агрессия РФ против Украины была признана незаконной в международных судах, поскольку это было неоправданное нападение.

"РФ не сможет оспорить обоснование ЕС по замораживанию активов в качестве контрмеры. Кроме того, этот механизм является временным и может быть отменен, если Россия прекратит войну. Утверждение России о том, что активы были конфискованы, не являются обоснованными", - констатируют журналисты.

Отмечается, что юридический иск не заблокирует использование активов во время рассмотрения дела. В Европейском суде средняя продолжительность рассмотрения иска и апелляции составляет более трех лет. При этом добиться судебного запрета на использование активов в Европейском суде будет очень сложно - для этого нужны независимые доказательства и исследования.

Замороженные активы РФ и финансовая помощь Украине

Как сообщал УНИАН, ЕС на саммите 18-19 декабря решает вопрос предоставления Украине репарационного кредита, который будет обеспечен замороженными активами РФ.

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что без репарационного кредита Украина столкнется с "большой проблемой".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже было принято принципиальное решение о предоставлении Украине репарационного кредита.

В то же время РФ настроена бороться за замороженные активы. Банк России уже заявил о подаче иска против депозитария Euroclear, а Центробанк РФ угрожает ЕС судами и конфискацией активов.

Вас также могут заинтересовать новости: