Только 14 декабря враг атаковал мост в Затоке почти 40 "Шахедами".

Последние удары по Одесской области свидетельствуют, что Россия пытается разорвать транспортные коммуникации между юго-западной частью региона и остальной Украиной. Об этом заявил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он отметил, что только 14 декабря враг атаковал железнодорожно-автомобильный мост в поселке Затока почти 40 "Шахедами", из которых около двух десятков попали в цель.

"Сегодня противник начал атаковать мост в Маяках. Они пытаются таким образом отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае. Конечно, мы будем пытаться в таком случае возводить паромные переправы, но они уязвимы для "Шахедов", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что в сегодняшнем ударе по мосту не обошлось без онлайн-управления "Шахедом".

Российский удар по Одесской области

Как сообщал УНИАН, 18 декабря армия РФ нанесла удар беспилотником "Шахед" по автомобильному мосту через Днестр в поселке Маяки в Одесской области. В момент удара на мосту находился гражданский автомобиль. Погибла женщина, ее трое детей получили ранения. Власти просят людей воздержаться от движения в сторону моста, который россияне уже трижды атаковали.

Ранее эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял, что применение Starlink со стороны РФ набирает масштабы. По его данным, зафиксировано Starlink на бронетехнике, которую нашел и уничтожил БПС "Кракен" совместно со смежными подразделениями.

