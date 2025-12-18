Издание отмечает, что мирный план может стать надежным средством сдерживания будущей агрессии со стороны России.

Как рассказали чиновники, знакомые с предложениями, США и европейские союзники Украины составили план гарантий безопасности, с детальными, надежными и серьезными мерами безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения с Россией, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что украинская армия численностью в 800 тысяч человек должна стать первой линией послевоенного сдерживания. В то же время, союзники продолжат предоставлять оружие и другие программы поддержки, чтобы обеспечить ее надлежащее оснащение и подготовку.

Кроме этого, США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг, чтобы отслеживать любые попытки нарушить мирное соглашение вдоль линии соприкосновения и границ, например, из-за возможных операций РФ под чужим флагом.

Также чиновники на условиях анонимности рассказали изданию, что войска коалиции европейских стран будут размещены подальше от линии фронта, чтобы укрепить доверие.

Группа европейских лидеров заявила в заявлении после переговоров на этой неделе, что многонациональные силы могут действовать на территории Украины в рамках мер безопасности.

В то же время, издание отмечает, что пока непонятно, будет ли президент России Владимир Путин готов принять меры безопасности, предложенные в плане, разработанном США и Европой.

Отмечается, что российский диктатор неоднократно отвергал присутствие войск стран-членов НАТО в Украине. К тому же, Кремль ранее требовал более строгих ограничений по численности и возможностей украинских вооруженных сил.

В публикации говорится, что сейчас в рамках текущих переговоров удалось договориться, что в случае возобновления боевых действий, украинские военные будут выступать первой линией обороны, а союзники Киева будут быстро принимать дипломатические меры по деэскалации конфликта.

Однако, по словам источников, в случае провала этих попыток, в течение нескольких дней они окажут военную поддержку с помощью ресурсов США.

Издание поделилось, что многоуровневый подход и обязательства США по гарантиям безопасности вызвали в Украине и Европе оптимизм относительно того, что мирный план может стать надежным средством сдерживания будущей агрессии со стороны России.

По словам американских чиновников, эти гарантии подобны статье 5 НАТО о взаимной обороне. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добился от Вашингтона обязательства предоставить им юридически обязывающие гарантии путем голосования в Конгрессе.

Также, добавляется в статье, украинская делегация отправляется в США для проведения очередного раунда переговоров с американскими чиновниками в пятницу и субботу.

По словам представителя Белого дома, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер должны встретиться в Майами на этих выходных с посланником Кремля и главой российского суверенного фонда Кириллом Дмитриевым.

Как отмечает издание, российский диктатор Владимир Путин не показал никаких признаков того, что готов пойти на компромисс относительно требований России о территориальных уступках со стороны Украины.

При этом, по словам Трампа, переговоры об окончании войны "ближе, чем когда-либо". Президент США намекнул, что Украина должна отдать часть территории России в рамках соглашения.

Мирные переговоры с США относительно завершения войны

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в диалоге Украины с американской стороной есть прогресс. Однако, по его словам, это только часть переговорного процесса. Зеленский добавил, что США еще не передавали Украине ответ российской стороны. По мнению президента Украины, участие большого количества стран в Коалиции желающих относительно гарантий безопасности для Украины создает большие риски для России, если она снова начнет свою агрессию в будущем.

Также мы писали, что Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона, в котором предусмотрены расходы на помощь Украине. В документе содержится пункт о финансировании военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Уточняется, что будет выделено по 400 миллионов долларов в течение каждого из следующих двух лет. На указанные средства, как планируется, будет профинансирована закупка американского оружия для нужд ВСУ.

