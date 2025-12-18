Ракета должна доставлять боевую часть весом 200-300 кг на дальность 600 километров.

В Великобритании состоялся первый испытательный пуск новой крылатой ракеты, которая разрабатывается в рамках проекта Brakestop.

Как отмечает военный портал Defense Express, о проведении первого летного испытания, которое состоялось 15 декабря, сообщила Анна-Ли Рейли, глава Defence Equipment & Support - подразделения министерства обороны Великобритании.

Какая именно ракета и от какого производителя прошла испытания, проходившие на территории Великобритании, сообщено не было.

"Идея заключается в том, что вы покупаете, тестируете и масштабируете. Мы имеем возможность испытать в Великобритании, а затем привести это в Украину. Это было в течение 12 месяцев, с 27 компаниями", - цитирует Рейли UK Defence Journal.

В Defense Express отмечают, что Brakestop стартовал в сентябре 2024 года как очень амбициозный проект, ведь он требовал быстрой разработки крылатой ракеты, которая должна доставлять на дальность 600 километров со скоростью не менее 600 км/ч боевую часть весом 200-300 килограммов с отклонением +/- 30 метров в условиях отсутствия спутниковой навигации и действия средств радиоэлектронной борьбы.

При этом стоимость этой ракеты не должна была превышать 400 тысяч фунтов - 537 тыс. долларов. Кроме того, к ракете выдвигалось требование быть массовой, с возможностью выхода на темп производства в 240 единиц в год сразу после начала серийного производства.

Отмечается, что испытания состоялись на 1,5 года позже запланированного срока. Также ранее планировалось, что производство должно стартовать до сентября 2025 года, но неделю назад было признано, что этот момент сдвигается на 2026 год.

Сотрудничество Украины и Великобритании в оборонной сфере

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Великобритании планируется массовое производство украинских зенитных дронов-перехватчиков Octopus для дальнейшего усиления защиты неба в Украине.

По словам чиновника, производство перехватчиков может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

