Саммит лидеров ЕС проходит в Брюсселе сегодня и завтра.

Лидеры Европейского Союза непременно договорятся о способе финансовой поддержки Украины, учитывая жизненно важное значение этого вопроса. Такое мнение высказала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которую цитирует Reuters.

Так, на вопрос от журналистов, считает ли она возможным согласование репарационного кредита для Украины, Лагард ответила, что "полностью уверена" в способности европейских лидеров "найти решение", учитывая важность вопроса.

Вместе с тем Лагард подчеркнула, что решение, каким бы оно ни было, не должно нарушать нормы международного права, защищающие суверенные активы.

"Это может происходить в привычном европейском стиле, знаете, ходить по кругу, занимать много времени и порождать много спекуляций относительно того, сработает ли это... Но я уверена, что мы найдем решение. Потому что это слишком важно", - сказала руководительница Европейского центробанка.

Между тем журналисты Reuters смогли ознакомиться с проектом решения саммита руководителей ЕС, которое должно быть принято завтра. Согласно документу, руководители стран ЕС обратятся к институтам блока с просьбой срочно одобрить инструменты для создания репарационного кредита, обеспеченного замороженными активами России. Однако совсем не обязательно, что решение примут именно в таком виде, отмечают журналисты.

Проблема репарационного кредита для Украины

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что без достаточной финансовой поддержки ЕС в следующем году Украина может не выдержать, и тогда Европе придется платить уже не деньгами, а собственной кровью. Зеленский отметил, что речь идет не только об Украине, но и о безопасности всей Европы, ведь сигналы из России не свидетельствуют о стремлении к миру.

Также мы рассказывали, что Центральный банк России пригрозил Евросоюзу судебными исками с требованием компенсации, если замороженные в Европе российские активы и в дальнейшем будут использоваться для поддержки Украины. В Москве заявили о намерении взыскивать убытки в размере заблокированных средств и упущенной выгоды.

