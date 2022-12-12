Он отметил, что это делается для того, чтобы РФ не имела влияния на украинское общество.

Решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) применены санкции против семи человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи человек. Делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество", - подчеркнул он.

Видео дня

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский издал указ №863/2022 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 декабря 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Он предусматривает введение в действие решения СНБО, в котором поддержаны внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

В приложении к решению СНБО есть перечень представителей Украинской православной церкви( Московского патриархата), к которым применены санкции.

Это митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви Андрей Коваленко; митрополит Луганский и Алчевский Украинской православной церкви Василий Поворознюк; Мелитопольский настоятель Свято-Савинского мужского монастыря Украинской православной церкви Александр Прокопенко; настоятель Свято-Успенского кафедрального собора Украинской православной церкви в г. Херсоне Александр Федоров; митрополит Бориспольский и Броварской УПЦ, управляющий делами УПЦ, член межсоборного присутствия Русской православной церкви Антоний (Иван Паканич ); митрополит Черновицкий и Буковинский Украинской православной церкви, председатель отдела внешних церковных связей УПЦ Мелетий (Валентин Егоренко); викарий Горловской епархии Украинской православной церкви, архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев).

Деятельность УПЦ МП в Украине

С конца ноября СБУ обыскивает церкви, монастыри, епархии УПЦ МП. За первые несколько дней проверили 350 церквей и 850 человек. Обыски на объектах УПЦ МП в разных областях продолжаются.

Во время обысков СБУ находила пропагандистскую литературу, которая отрицает существование Украины, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику Л/ДНР.

Кроме того, во время обысков силовики поймали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с голым несовершеннолетним парнем.

9 декабря было сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за проведение антиукраинской деятельности.

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