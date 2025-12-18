Они смогут окончательно оставить полосу неудач позади.

Астрология, нумерология и духовные учения задолго предупреждали: 2025 год будет связан с разрушением старых конструкций, чтобы расчистить пространство для обновления. Именно так и работает цикл перемен. Что же несет 2026 год? Если говорить прямо, новости обнадеживают. По мнению экспертов, рожденные в определенные периоды сумеют выйти из сложного года с иным восприятием жизни и более широкими возможностями, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Февраль

Те, у кого месяц рождения февраль, часто отличаются нестандартным мышлением и стремлением сделать мир лучше. Независимо от того, относятся ли они к прогрессивным Водолеям или чувствительным Рыбам, 2025 год стал для них переломным. Сильное влияние Сатурна - планеты ответственности и кармических уроков - заставило пересмотреть границы, признать собственные ограничения и честно оценить, на что действительно стоит тратить силы. Многим пришлось выстраивать внутреннюю защиту и повышать требования к себе и окружающим. Этот путь оказался непростым и временами вызывал чувство одиночества, но именно он привел к глубокому исцелению. В 2026 году давление Сатурна ослабевает, позволяя двигаться вперед с большим ощущением свободы.

Июнь

Для рожденных в июне 2025 год прошел под знаком нестабильности. Найти опору, четкий ритм или ощущение предсказуемости было почти невозможно. И Близнецы с их активной природой, и эмоциональные Раки чувствовали, что реальность постоянно ускользает из рук. Как только появлялась надежда на устойчивость, обстоятельства снова менялись. Ключевую роль здесь сыграл Уран - планета перемен и внезапных сдвигов. Да, этот год принес много неопределенности в дружбе, окружении и личных связях, но его задача была иной - научить гибкости мышления. Рост пришел через отказ от устаревших убеждений. В 2026 году влияние Урана сохраняется, но теперь вы готовы использовать его энергию себе во благо и принимать трансформации без внутреннего сопротивления.

Сентябрь

Для людей, родившихся в сентябре, 2025 год стал настоящим кармическим сигналом к пробуждению. И внимательные Девы, и уравновешенные Весы оказались перед необходимостью отпустить прошлое. Затмения этого года вытолкнули вас из привычных рамок и поставили перед непростыми решениями. Желание начать с чистого листа уже было сильным, но сам переход еще продолжался. В 2026 году ситуация меняется. Вместо ощущения, что вы держитесь из последних сил, появляется уверенность в собственной ценности и праве на большее. Откроются новые возможности, усилится тяга к развитию и новым впечатлениям. Не стоит соглашаться на меньшее - предстоящие перемены заслуживают того, чтобы быть принятыми полностью.

