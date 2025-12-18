Ярослав Грицак прокоментував мирний процес.

Переговоры по поиску мира, которые сейчас продолжаются, - это дипломатическая игра. Ее цель историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак объяснил в интервью Telegraf.

"Условия в начале этого года и в его конце, они все-таки разные. На словах, стороны дают согласие на определенные уступки. Это, конечно, не значит, что будет перемирие, потому что дистанция между двумя сторонами слишком большая. Как говорят дипломаты, это, так называемая, стратегия коридора, в которой Трамп хочет загнать Украину и Россию в узкий коридор, где они сойдутся между собой", - сказал он.

Однако, подчеркнул Грицак, чтобы это произошло, Трамп должен быть более требователен к России. Но этого пока не наблюдается. Он объясняет, что администрация Трампа хочет оторвать Россию от Китая. И именно поэтому поведение Трампа в отношении России "гораздо мягче, чем к Украине". Кроме того, Трамп, который уважает только силу, считает, что "Россия имеет силу, а Украина не имеет".

"Мир невозможен, пока есть Путин. Я часто привожу аналогию с Корейской войной: переговоры начались в 1949 году, а закончились только после смерти Сталина. То есть условием [завершения переговоров] была смерть самого Сталина", - напомнил он.

Интересы Китая

Он также проанализировал действия Китая, который, по его мнению, заинтересован в продолжении войны, которая ослабляет Запад. А Трамп не "препятствует, а помогает".

"Расчеты Трампа наивны. И Россия имеет собственные интересы, еще более острые, чем у Китая: максимально ослабить Запад", - сказал историк.

Он добавил, что условиями ослабления Запада может стать поражение Украины и разъединение НАТО. Причем, судя по новой стратегии нацбезопасности США, второе России "почти удалось".

"Но где Путин поскрипывает, так это в Украине. Именно Украина не дает возможности реализовать план ни Путина, ни китайский, ни американский", - подчеркнул Грицак.

Он пояснил, что Путин по нескольким причинам не принимает выгодные для России условия Трампа выхода из войны. Во-первых, он "не рациональный политик":

"Особенно иррациональна его позиция в отношении Украины. Ее можно описать одним словом - одержимость. Он просто не терпит существования украинского отдельного государства, нации. Он хочет сделать все, чтобы оно либо перестало существовать, либо было ослаблено до такой степени, чтобы стало больше никому не нужно, даже украинцам".

Вторая причина, по которой Путин не принимает условия Трампа, в том, что он будет вести войну всю свою жизнь у власти. Он отметил, что мир с Путиным невозможен. "Перемирие с Путиным возможно, если бы он чувствовал, что его позиция слабеет. Чувствует ли он сейчас себя слабым? Вряд ли. Он думает, что слаб не он, а Запад, и что он его дожмет до конца", - сказал он.

Риск дестабилизации в Украине

Как напомнили авторы интервью, Грицак давно говорил о том, что партнеры будут принуждать Украину к заключению перемирия с РФ. Также он предупреждал о "риске гражданской войны", которую могут спровоцировать сторонники такого плана. Он добавил, что надеется на разум украинского общества: "Надеюсь, что у нас, украинцев, хватит ума, чтобы не поддаться этому риску. В конце концов, это показывают свежие опросы: украинцы в этих вопросах умнее, чем о них можно было подумать или судить по ссорам в соцсетях. У нас есть более сильный и страшный враг, это Путин и его Россия. Он хочет внутреннего раздора в Украине. А ничто так не объединяет, как чувство более сильной угрозы".

Переговоры о мире в Украине

Напомним, что сегодня, 18 декабря, в Брюсселе обсуждают, сможет ли Европа предоставить Украине репарационный кредит, за счет обеспечения его замороженными активами РФ.

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что без этих денег Украина "может не выдержать", и тогда "Европе придется платить уже не деньгами, а собственной кровью".

