Американский психолог Марк Треверс назвал три причины, по которым люди остаются в несчастливых отношениях. В своей статье для Forbes он отметил, что происходит это не потому, что им не хватает рациональности или способности мыслить логически.

"Они остаются потому, что они люди. То, что удерживает нас после точки личного роста, раскрывает глубокие механизмы привязанности, страха, идентичности и тех историй, которые мы рассказываем себе, чтобы справляться с реальностью", - объяснил психолог.

Вот какие причины, по которым люди остаются в отношениях дольше, чем следовало бы, он перечислил:

Вы остаетесь, потому что приравниваете знакомое к безопасному. Нервная система не делит опыт на "здоровый" и "нездоровый". Она различает лишь "знакомое" и "незнакомое". Если эмоциональный паттерн напоминает то, что вы усвоили в раннем детстве, тело воспринимает его как безопасность - даже если разум понимает, что это далеко не так. Учеными доказано, что тело выбирает то, что ему знакомо. На бессознательном уровне уход из отношений может ощущаться как отказ от единственной эмоциональной модели, которая была реальностью на протяжении десятилетий. Сомнения неизбежны. Восстановление начинается с понимания: то, что кажется правильным, не всегда является полезным.

Вы остаетесь, потому что пытаетесь исцелить старую рану. Это тихое притяжение к циклу повторения, в котором неразрешенные эмоциональные переживания воссоздаются с новыми партнерами. Со стороны это может выглядеть как самосаботаж, но на самом деле это бессознательная попытка справиться с тем, что когда-то было непереносимым. Нас тянет к отношениям, напоминающим ранние травмы, потому что на глубинном уровне мы пытаемся переписать исходную историю. Человек, который остается с партнерами, дающими внимание лишь время от времени, мог в детстве чувствовать себя незамеченным. Его психика может стремиться исцелить боль невидимости именно через такие отношения.

Вы остаетесь, потому что боитесь неопределенного будущего сильнее, чем несчастливого настоящего. Человеческий мозг эволюционно настроен на минимизацию рисков. Неудовлетворяющие отношения могут ощущаться "безопаснее", чем перспектива жизни после них. Исследование 2023 года показало, что психика выбирает статус-кво, поскольку смена курса требует больше когнитивных и эмоциональных ресурсов, чем его сохранение.

