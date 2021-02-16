Две ученицы седьмого класса отравились дротаверином, спасти удалось лишь одну.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что смертельный инцидент с отравлением двух школьниц в Боярке может быть связан с опасными "играми" в интернете.

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Такое заявление Кулеба сделал в Facebook. Он напомнил, что две ученицы седьмого класса Академического лицея (девушки 12 лет) употребили неизвестные вещества и отравились. В результате одна девушка оказалась в больнице, а вторую спасти не удалось.

«По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными «играми», которые распространяются в Интернете... Опасность в Интернете больше, чем кажется. Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям», - указал он.

Кулеба призвал родителей обсудить со своими детьми опасности сети.

Отравление детей в Боярке

В лицее в Боярке отравились две ученицы 7 класса. Одну девочку спасти не удалось, другая находится в больнице в стабильном состоянии.

В полиции позже сообщили, что дети отравились после принятия дротаверина. Правоохранители рассказали, что девушки нашли в интернете видео, где предлагалось принять это лекарство в определенной дозе, чтобы узнать «чем это закончится».

Дротаверин, которым отравились ученицы, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: Дмитрий Захаров