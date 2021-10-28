Михаил Харьковский пригрозил представительнице СМИ "проблемами".

Отец предполагаемого виновника смертельного ДТП в Харькове Михаил Харьковский в форме угроз ответил журналистке Татьяне Доцяк на вопрос о его сыне.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Пошла в ж*пу!"- сказал мне сегодня папик Коленьки. Возмутился папик, что на сынулю много грязи вылили в соцсетях и СМИ - о стрельбе, езде на красный, через двойную полосу и протоколы полиции. Нет тебе: "Сочувствуем погибшему, переживаем за пострадавших, дадим Коленьке по ж*пе". Проблемы пообещал мне взамен. А Коленька, не помнит был ли за рулем, потому что сильно ударился головой. А ему даже лекарства передать не дают. Это уже адвокат сказала", - пишет журналистка вечером 27 октября.

Она уточнила, что в четверг подозреваемому будут избирать меру пресечения. И выразила опасения, что заседание могут сделать закрытым из-за несовершеннолетия фигуранта.

Вечером 26 октября в Харькове произошла смертельная авария. Водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. За рулем находился 16 - летний подросток - Николай Харьковский.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Задержанный водитель Infiniti отказался давать показания. По некоторым данным, вскоре он может попасть под амнистию. Отец злоумышленника утверждает, что он "не мажор", а также предполагает, что за рулем мог находиться не его сын, а другой человек.

Родные погибшего водителя Chevrolet выразили надежду на справедливое наказание для виновного в смертельном ДТП.

Автор: Юрий Годован