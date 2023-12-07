Полиция сообщила, что расследует хулиганство.

В Киевской области группа подростков жестоко избила девочку. Весь процесс снимали на видео.

Как сообщил журналист Константин Андриюк в своем Телеграм-канале, инцидент произошел 5 декабря в пгт Рокитное Белоцерковского района Киевской области.

По данным журналиста, участниками избиения стали ученики Рокитнянских лицеев №1 и №2. Всем фигурантам от 12 до 15 лет. Что стало причиной драки пока неизвестно.

"У пострадавшей девочки-черепно-мозговая травма, отбита печень, поломаны пальцы. Откуда??? Откуда у них такая жестокость?" - отметил журналист.

На кадрах видно, что драку начала одна из девушек-подростков. Она повалила пострадавшую на землю несколькими ударами, а затем начала жестоко избивать ее ногами. Во время избиения нападавшая говорила, что "это за Варю".

Несколько ударов ногами пострадавших нанесли девушки из толпы, которые снимали все это на видео. На кадрах слышно, что за дракой наблюдали парни, но никто из них не вмешался.

Полиция Киевщины уже отреагировала на инцидент. Отмечается, что полицейские Киевщины расследуют избиение несовершеннолетней из Рокитного

"Между несовершеннолетними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают несовершеннолетнюю. На инцидент сразу отреагировала ювенальная превенция и оперативно установила обидчиц", - говорится в сообщении.

Нарушительницы вместе с родителями были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений. Сейчас потерпевшая находится в больнице, в дальнейшем медиками будет предоставлена оценка по поводу степени тяжести телесных повреждений.

Другие громкие инциденты с подростками

Журналисты узнали, что в регионе два года назад трое подростков изнасиловали 14-летнюю подругу. Судья Воловецкого райсуда Оксана Софилканич присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания - им был назначен испытательный срок на два года. Принимая решение, суд опирался на положительные характеристики несовершеннолетних насильников от службы по делам детей и их классных руководителей.

Затем стало известно, что в Киевской области произошел жестокий случай группового изнасилования ребенка. В преступлении подозревают компанию из 3 девушек и двух парней, которые в состоянии алкогольного опьянения поиздевались с 11-летней девушки.

Вас также могут заинтересовать новости: